Paz Padilla, muy unida a su familia: eran siete hermanos y unos padres trabadores

Con Lola, la hermana mayor, también hemos podido ver a la actriz cada vez que se escapa a Cádiz , su tierra. Es tanto la complicidad que tiene con ella que no ha dudado en más de una ocasión para agradecerle con textos, como este, lo importante que es para ella en su vida: "Cuando me fui a Madrid dejé en Cádiz una de las mejores hermanas del mundo, cada día que paso alejada de ella me duele, algún día volveremos a estar todo el día juntas como hacíamos antes. Te quiero", escribía junto a una entrañable foto de ellas dos juntas.

Una unión entre hermanos del que siempre se ha sentido orgullosa Paz, como de sus orígenes. La presentadora ha confesado en más de una ocasión que su infancia no había sido fácil pero sí muy feliz. “Yo he ido con mi madre a Cáritas”, revelaba una tarde en ‘Sálvame’. Incluso, la gaditana explicaba que muchos años no hubo juguetes por Reyes Magos pero nunca faltó la ilusión gracias a sus padres. "Creo que estrené un zapato con la primera beca que me dieron. Mis hermanas estaban en una iglesia una vez y una señora les compró un abrigo a cada una", explicaba la artista y recogía la revista 'Diez Minutos' hace unos años.