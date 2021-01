Seis meses después de la pérdida del amor de su vida, Paz tiene todo listo para su nueva aventura profesional fuera de la tele

“Siempre estaremos fundidos en uno. Espérame que todavía nos queda una tercera oportunidad. Avanza”. Con estas palabras, Paz Padilla se despedía de su marido, Antonio Juan Vidal, víctima de un tumor cerebral, en redes sociales. La presentadora tenía que volver a decir adiós a una de las personas más importantes de su vida, tan solo unos meses después de haber tenido que enfrentarse a la muerte de su madre, Dolores, quien fallecía el pasado mes de febrero tras varias semanas ingresada en el hospital Puerta del Mar de Cádiz por una fractura de cadera. Además, semanas después de la pérdida de Antonio Juan, moría su madre, Ana Isabel Agarrado.

Un año horrible que la presentador de 'Sálvame' ha aprovechado para centrarse en los suyos y en el trabajo. Pero también en un proyecto laboral nuevo que verá la luz en unos meses: ha escrito un libro con todo lo que le ha ayudado a ella para enfrentarse a la muerte de una manera tan ejemplar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

No cabe duda de que 2020 ha sido un año durísimo para la humorista gaditana, quien, lejos de tirar la toalla, ha regresado dando una valiosa lección de fortaleza, inteligencia y valentía no solo a sus familiares y amigos, sino también a sus seguidores. Paz se sentó en ‘Sábado Deluxe’ para conceder una de las entrevistas más sinceras y emotivas de la historia del programa. Habló de la importancia de aceptar la muerte, se emocionó al recordar momentos inolvidables al lado de su marido, reveló que su cometido era “ayudarle a morir y darle amor del más puro en esos últimos meses” y, lo más importante, aseguró que este duro trago no le había arrebatado las ganas de vivir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

Y así ha sido. Casi medio año después de la partida de Antonio, Paz se ha volcado en su trabajo, se ha rodeado de sus seres queridos, ha disfrutado de la naturaleza y del deporte y, además, ha escrito un libro. Paz es defensora de que la muerte se puede llevar con tristeza, pero sin sufrimiento, y ha plasmado todas las lecciones que le ha enseñado esta amarga experiencia en una obra, en el que narra la filosofía con la que ha afrontado el duelo.

Resiliencia y optimismo

“Estoy acabando un libro en el que explico todo lo que me ha ayudado a mí para superar esta pérdida, mi forma de entender la muerte”, anunciaba la presentadora en ‘Sálvame’, donde matizaba que se trataba de una obra de autoayuda. Se trata de una obra emotiva, pero en la que no falta una buena dosis de sentido del humor. “Yo soy una persona con una gran capacidad de resiliencia y optimismo, pero eso no quiere decir que no tenga un gran dolor en el alma, una cosa no está reñida con la otra”, explicaba la gaditana, que ha tenido que aguantar más de una crítica por una filosofía de vida que no todo el mundo logra comprender.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)

Prólogo de Enric Benito

Para el prólogo del libro, que es un proyecto de la Fundación Vivo Sano, dedicada a acompañar y asesorar a personas implicadas en el final de la vida, Paz ha contado con un invitado muy especial, Enric Benito, médico especialista en Oncología y experto en cuidados paliativo. El facultativo ha enviado el prólogo definitivo a la humorista, que ha querido compartir un trocito del mismo con su ejército de fans de Instagram. Eso sí, Paz ha querido que su hija, Anna, se encargara de la lectura. “¡Qué vergüenza! Además, yo me emociono un montón”, reconocía la hija de la presentadora antes de comenzar.

En las primeras páginas, el doctor, que destaca que hay “capítulos sublimes”, rescata el discurso de la cómica durante el funeral de Antonio. “La experiencia me ha enseñado que, para aprender tanto, lo único que no puedes olvidar es reír. Esto lo tienes garantizado si empiezas el libro. Espero que, como desea Paz, también te sirva para reflexionar sobre la importancia de vivir, de lo efímero de nuestro paso por este mundo, aceptar que debemos prepararnos para nuestras venideras muertes”, lee detenidamente la hija de Paz, visiblemente emocionada.

“A menudo me piden un libro para alguien que ha sufrido una pérdida reciente, sobre cómo elaborar el duelo y lo que solía recomendar eran libros de autoayuda, que estando bien no acababan de cumplir mis expectativas. Ahora sé qué libro les voy a recomendar, este”, concluye la ‘influencer’, dándole la palabra a su madre.

La presentadora ha aprovechado el momento para dar las gracias a Enric, “por ayudarme tanto, por enseñarme, por acompañarme y por no saltarme”. “A partir de ahora, no quiero separarme de él y quiero incorporarme a su vida, a su trabajo y aprender de él y de la vida, porque es un sabio”, ha continuado la gaditana, que solo tiene palabras de agradecimiento a Enric.

Antes de que el libro esté disponible en las estanterías de las librerías, Paz ha optado por enviarle el manuscrito a todos los amigos y profesionales que la han acompañado en este camino y, como era de esperar, se ha mostrado muy ilusionada con las críticas recibidas. Uno de sus grandes apoyos en todo el proceso ha sido (y sigue siendo) Rafael Santandreu, psicólogo y autor de ‘Nada es tan terrible’, a quien Padilla ha dedicado unas palabras a través de las redes sociales: “He recibido uno de los mensajes más bonitos que podía escuchar. Hoy hace seis meses que se fue mi amor, este libro es una forma de ayudar, es lo único que pretendo. Arropada por grandes profesionales como Rafael Santandreu. Deseando poder compartirlo con ustedes”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paz Padilla (@paz_padilla)