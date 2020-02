Muere la madre de Paz Padilla: lo que no sabías de Dolores Díaz

La presentadora de ' Sálvame ' no está atravesando su mejor momento. Su madre , Dolores Díaz , ha fallecido a los 91 años de edad en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. Paz Padilla , que de momento no ha querido comentar nada públicamente, ha compartido infinidad de momentos televisivos con su madre, de la que ha heredado su naturalidad y sentido del humor. Doña Lola (como su hija la llamaba cariñosamente) nos ha regalado divertidísimos momentos a lo largo de estos años.

El sentido del humor de la madre de Paz Padilla

Pero esta no ha sido la única vez en la que hemos podido ser testigos de la bonita conexión que existía entre ambas. La jueza de 'Got Talent' no pudo dejar pasar la oportunidad de que su madre saludase a Bertín Osborne a través de una videollamada durante la grabación de 'Mi casa es la tuya'. Fue entonces cuando Dolores demostró su sentido del humor innato contando cómo fue el día que, estando recién operada del corazón, la presentadora le llevó a su casa un 'stripper' disfrazado de policía. Además, confesó que no quería reconocer que Paz era su hija cuando le preguntaban por la calle.