Así era la relación de Terelu y Carmen Borrego según Pipi Estrada

Precisamente a la salida de la capilla ardiente del actor, el periodista deportivo ha hablado no solo de él sino también de su ex familia política ante las preguntas de los reporteros. “En la época que he estado bajo ese mismo techo había una piña familiar enorme. No recuerdo malos rollos entre Terelu ni Carmen. Piques y discusiones de hermanas sí, pero cariño familiar y unión máxima”, es lo que ha contestado cuando le han preguntado los periodistas.