A través de su perfil oficial de Instagram, donde actualmente cuenta con más de 327.000 seguidores, la periodista ha posado frente a la cámara para mostrar el resultado de su ‘Lipo Vaser’, también conocida como liposucción de alta definición. “Estaba deseando compartir esta foto con vosotros porque quería enseñaros cómo me ha quedado el abdomen después de la ‘Lipo Vaser’ que me he hecho en clínicas Diego de León. ¡Completamente plano!”, ha comenzado expresando.