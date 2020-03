Pipi Estrada posa con su hija en común con Miriam Sánchez y muestra lo que ha crecido: “Es tiempo para la reflexión"

En la imagen que ha compartido se puede ver a Pipi junto a su hija, que se parece muchísimo a su madre, la también televisiva Miriam Sánchez, en un photocall. Aunque la fotografía no es de ahora mismo, sí es mucho más actual que la que mostró hace unas semanas. La pequeña Miriam Estrada ya no es tan pequeña y en el próximo mes de julio cumplirá 13 años. Una publicación que ha generado todo tipo de comentarios, que van desde gestos cariñosos por la instantánea como de sorpresa por lo mayor que está la hija del periodista, fruto de su relación con la ganadora de ‘Supervivientes 2008’.

¿Cómo es la relación actual entre Pipi y Miriam?

En su perfil de Instagram Pipi escribía lo siguiente: "De tanto dar la mano me he quedado sin brazo. Pero los golpes ya no me duelen... ¡¡Todos felices!!". Lo hacía acompañando el texto con una imagen de él y ella, justamente después de que Sánchez comentara en una entrevista que no quería hablar del padre de su hija. "Quiere ser mi portavoz y no lo es ni quiero que hable de mí. Tengo poco trato con él", comentaba muy tajante.