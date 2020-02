Pipi Estrada enseña a su hija en común con Miriam Sánchez y manda un mensaje: "El tiempo pasa tan deprisa"

El duro mensaje de Pipi Estrada a Miriam Sánchez

"Prefiero no hablar de Pipi. Quiere ser mi portavoz y no lo es, ni quiero que hable de mí. Tengo poco trato con él", sentenciaba la exconsejera del amor de 'MyHyV' en una entrevista para '¡Qué me dices!'. El periodista, que no recibió de buena manera estas palabras de su expareja, la respondió con una publicación en Instagram: "De tanto dar la mano me he quedado sin brazo. Pero los golpes ya no me duelen... ¡Todos felices!", expresaba junto a una imagen en la que podíamos ver a la pareja cuando aún mantenía una relación.