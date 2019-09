El mensaje de Pipi Estrada a Miriam Sánchez: "De tanto dar la mano me he quedado sin brazo"

¿Pero qué dijo exactamente Miriam para que Pipi le haya contestado a través de Instagram de esa manera? Pues en la entrevista, que le han realizado los compañeros de '¡QMD!', le preguntaban por si Pipi le había apoyado durante el tiempo que ha permanecido fuera del foco mediático y ella contestaba lo siguiente: "Prefiero no hablar de Pipi. Quiere ser mi portavoz y no lo es ni quiero que hable de mí. Tengo poco trato con él".

De tanto dar la mano me he quedado sin brazo. Pero los golpes ya no me duelen... ¡¡Todos felices!!