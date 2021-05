Llegado de Ceuta al reality se presentó como musulmán practicante y en su maleta no se olvidó de meter hasta una brújula para orientarse hacia la Meca y rezar. Sin embargo, su estancia fue más corta de lo esperada (solo dos semanas duró) y a partir de ahí empezó su aventura apasionante fuera.

Eternamente recordado por una frase

En esa convivencia explosiva de la casa de Guadalix, Luhay Hamido no pasó desapercibido. Seguramente que todos hayamos escuchado una mítica frase y, que aunque ahora no recordemos, esta salió de la boca de aquel concursante. El "pa' chulo, chulo, mi pirulo" que se repitió por las calles, en los institutos y hasta se vio en un anuncio fue obra suya. Una frase con la que el exconcursante de 'GH' pasó a la historia, aunque en ese momento solo contase con 20 años.

Volvió a Granada. Estudió dos carreras (Química y Criminología) hizo un máster y a partir de ahí se movió por su verdadera pasión: el fútbol . Para Luhay, este ocupaba un lugar preferente en su vida. "Tengo tres pasiones: mi familia, mis amigos y el Ceuta", reconocía en una entrevista para 'El Español' en la que ya podía presumir de ser el responsable de un club de Tercera División. Y no de uno cualquiera, sino del Ceuta de su alma y de su corazón.

Responsable de un club de tercera división

Luhay Hamido se convertía así en 2016 en presidente del Ceuta para intentar un cambio por dentro y por fuera del club. Una tarea nada fácil porque además de las limitaciones económicas de la categoría había que sumarles las geográficas. Sin embargo, eso no le echó para atrás al ceutí, que desde ese año hasta ahora está al frente del equipo de su vida.

Con la tarea principal de sanear al equipo y de devolver la ilusión a la afición. el exconcursante de 'GH' se apoyó para sus inicios en el exjugador Mohamed Alí 'Nayim' como coordinador deportivo. Desde entonces su obsesión por el ascenso no ha parado, aunque se ha encontrado con muchas dificultades para escalar a las primeras posiciones en la tabla de clasificación. Esa es su gran queja y anhelo: "Por muy bien que lo hagas, como no estés arriba, a la gente no le vale".