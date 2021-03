Han pasado casi ocho años desde que Kristian Gómez y Sonia Walls coincidieran en la casa de ‘Gran Hermano’. Aunque la odontóloga intentó no dejarse llevar en Guadalix de la Sierra, no pudo evitar acabar enamorándose de su compañero, conocido por todos como ‘el pelocho’, y olvidarse de las cámaras. La idílica pareja vivió una historia inolvidable para todos los fanáticos del ‘reality’ de Telecinco, pero llegó a su fin un año después de salir de la casa más famosa de la televisión, tras varios meses de rumores sobre un posible distanciamiento entre ambos. Ahora, ocho años después del sonado momento en ' GH ', Kristian y Sonia han rehecho sus vidas y han conseguido ser realmente felices, pero por separado.

"Aunque no nos sentimos obligados a decirlo, hemos decidido compartir con todos lo bueno y lo malo. Nuestra relación no pasa por un buen momento aunque nos seguimos respetando y apoyando el uno al otro. Gracias una vez más por tanto cariño y respeto. Somos conscientes de lo que publicar esto conlleva y somos fuertes para soportarlo. Gracias por estar a nuestro lado en lo bueno y en lo malo", escribió Sonia.

Actualmente, el exconcursante está aprendiendo y tatuando en Grial Tattoo, un local de Leganés, donde se encarga de hacer piezas únicas para sus clientes. El madrileño está visiblemente orgulloso con progreso en el mundo de la tinta y no duda en compartir algunas de sus creaciones con sus casi 50.000 seguidores de Instagram. Realiza desde diseños sencillos y discretos de inspiración lineal hasta auténticos dibujos realistas a los que no le falta ni un detalle.

“FELIZ haciendo lo que me gusta”, escribía recientemente, con un vídeo en el que aparecía realizando uno de sus trabajos, una frase cargada de significado para Kristian, que quiso destacar en su perfil: “Somos de quien sonríe mientras nos piensa”.

Al igual que la inmensa mayoría de jóvenes, Kristian no puede vivir sin redes sociales. Y es que, además de ser activo en Instagram, el madrileño también se ha aficionado a la nueva plataforma de moda, Tik Tok, donde se presenta como ‘The Lion Kris’ y comparte todo tipo de divertidos vídeos.

Eso sí, a pesar de estar ‘enganchado’ a la pantalla, el exconcursante no comparte nada de su vida personal, tan solo aún que otro cambio de look, por lo que los fans no saben si, después de su intensa historia con Sonia, ha encontrado a su media naranja definitiva.