La química entre Hugo y María se convirtió en el tema estrella de la edición y, finalmente, dieron rienda suelta a la pasión. Desde entonces, la pareja no se ha separado y el de Lérida parece haber cambiado de opinión acerca del amor. Tanto es así que, tras salir de la casa más famosa de la televisión, el concursante decidió hacer las maletas hace nueve años para trasladarse a Jerez y cambiar radicalmente su vida. Eso sí, se ha mantenido fiel a sus hobbies.

Hugo Pierna es uno de los concursantes más deportista de la historia del programa de Telecinco. Desde que salió a la casa, el leridano ha continuado buscando retos y poniendo su cuerpo al límite. Es más, ha hecho de su verdadera pasión su profesión. “Después de ‘Gran Hermano’, me saqué un título de profesor de esquí y he estado ejerciendo como profe. Ahora, como me vine a vivir aquí, estoy trabajando en una tienda de deporte”, explica el catalán.