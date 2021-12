Y es que, a diferencia de su primera vez con Matías, la llegada de su segundo hijo al mundo ha sido mucho más sencilla. " Ha sido un parto muy bueno . Gracias a Dios he contado con uno de los mejores equipos del mundo. Sin ellos hubiese sido todo muy diferente. No ha tenido nada que ver la experiencia del primer parto. Todo ha sido superbonito, alucinante", ha señalado la que fuera ganadora de 'GH VIP'.

"Podría decir que me encantaría tener hijos todos los años, pero no. No os asustéis. Pero vamos, todo ha sido fenomenal y he pasado una noche muy buena", ha reconocido la influencer, que ha sado a luz en la clínica Bmum, especializada en maternidad.