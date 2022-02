Muchas gracias por tus palabras. Pues todo empezó estudiando maquillaje, que afortunadamente es a lo que me dedico en la actualidad. Aunque me encantaba la caracterización lo veía más complicado para especializarme dado que tiene menos demanda. Hasta que 'Sálvame' nos propuso hacer secciones como 'Hecho un cuadro', preparar los carnavales o Halloween. En este último, tuvimos muchísimas valoraciones positivas por la caracterización de La Veneno a Belén Esteban y así hasta llegar ahora a las de caracterizaciones para Josep Ferré.

Las que más me han costado son aquellas en las que el personaje no se parece en nada a Josep, como la del rey emérito, ya que él está mucho más delgado.

En la que más he recibido felicitaciones puede ser... Puf me cuesta elegir porque ha habido muchas. Pero si me tengo que quedar con alguna, te diré que he recibido felicitaciones por la de Anabel Pantoja y la de Lydia Lozano.