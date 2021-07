Manuel Zamorano ha arrasado con su libro de peinados: hablamos con el estilista sobre su encuentro con Rocío Carrasco

"Hace unos días le hice una coleta alta a Rocío Carrasco y le quedaba muy guay con los lados rapados"

El estilista criticó el peinado de la hija de la Jurado por parecerle "anticuado" hace unos meses

Él sabe de lo importante que es la imagen que se ve ante las cámaras porque está detrás, aunque bien es cierto que cada vez tiene más peso delante. Manuel Zamorano, el estilista más querido de la televisión, ha compartido su conocimiento de la profesión a través de un libro que ha arrasado desde su lanzamiento (‘Los peinados paso a paso de Zamorano’) y su agenda no puede estar más llena de proyectos. Creador de una línea de sudaderas y camisetas en colaboración con la marca Gamberry y protagonista de anuncios televisivos, su carrera está en el punto más alto y eso le genera responsabilidad y vértigo a partes iguales.

Para él la fórmula de su éxito es mucho trabajo, pero no se puede negar que detrás hay también un gran vínculo afectivo. Manolo, como le llaman así sus amigos, ha demostrado que es un gran apoyo para ellos y que no hay personaje de Telecinco al que no se le escape una sonrisa cuando le nombra en directo. Él tiene la varita mágica en sus manos para que luzcan estupendos y también para ser el guardián de muchos de sus secretos.

Detrás de esos cortes, peinados y proyectos arriesgados en los que ha participado, Manuel Zamorano sigue siendo ese chico lleno de ilusión que salió del pueblo para cumplir un sueño y que a estas alturas cree que lo ha conseguido, pero piensa que siempre se puede dar un poco más. ¿Cómo es en su vida privada? ¿Cómo es lidiar con los pelos de los famosos de la televisión? Nos lo ha contado todo en Outdoor en su entrevista más personal.

Pregunta: Todos los famosos acuden a ti, has hecho estilismos emblemáticos en ‘Sálvame’, pero ¿quién es Manuel Zamorano? Cuéntanos un poco de ti

Respuesta: ¿Cómo soy? Pues a pesar de todo lo que estoy haciendo ahora yo creo que sigo siendo el mismo. Sigo siendo aquel chico que salió de un pueblo de Toledo con mil ilusiones y ganas de hacer cosas para que la gente viera su trabajo. Sigo manteniendo mi esencia. Vengo de una familia humilde y yo, frente a lo que muchos se piensan, estoy todos los días en mi salón. A fuerza de trabajar estoy consiguiendo lo que desde pequeño soñaba. Yo soy de los que puedo ir a un sitio maravilloso a cenar o también comerme un bocadillo sentado en la acera. Sigo teniendo mis mismos amigos, aunque conozca a más gente y creo que todo lo que me ha pasado se lo debo a que he trabajado mucho. A veces me dicen que entré en Telecinco porque mi ex, Raúl Prieta estaba, pero yo ya era anteriormente el peluquero de Sara Montiel, ya había hecho antes muchas producciones y sí que es verdad que él me abrió las puertas de La Fábrica de la Tele, pero si no hubiese valido, no me habría quedado.

Zamorano, sobre su acercamiento a Rocío Carrasco: "En su casa me sentí como en la mía”

¿Quiénes han sido tus guías? ¿Tus inspiraciones?

Yo creo que mis inspiraciones son mis clientas. Desde que tengo uso de razón yo ya estaba cortando el pelo a mi abuela, a mis primas, a mi madre y, al final me inspira mi día a día. Sí que es cierto que veo gente conocida que me gustan sus cortes y también me sirven de guía, pero al final esto es como el que pinta. Hay algo que ves ante un lienzo que te hace lanzarte a la piscina y eso es lo que a mí me pasa cuando entra una clienta por la puerta. Nunca he sido de admirar a mucha gente. De hecho, cuando conocí a Sara Montiel no te creas que sabía muy bien quién era. Sabía que era una actriz muy famosa, pero no me había visto ninguna de sus películas y luego la estuve peinando hasta el final de sus días.

Tú siempre en tu salón has conocido los secretos de todos los famosos que han ido allí o has estado peinando en sus casas. Ahora eres el autor de 'Los peinados paso a paso de Zamorano' y el protagonista de la entrevista, ¿cómo se vive esto desde el otro lado?

Me he dado cuenta de que la gente siempre me ha reconocido por la calle o el supermercado cuando decían "mira el de 'Sálvame'" o “Zamorano”, pero sí que es cierto que ahora la gente se fija mucho más y no te cuento después del libro que ha arrasado en ventas. Vamos, eso sí que no me lo esperaba. Yo lo escribí con mucha ilusión, pero nunca llegué a pensar que agotaríamos existencias y que se va a hacer hasta una segunda reposición. La gente lo ha tomado como algo diferente y ha adquirido más valor con todo lo que hemos pasado porque ha habido meses en los que no ha sido posible con el confinamiento ir a una peluquería. Con el libro, dos anuncios que he hecho y que cada vez me demandan más, me doy cuenta de que estoy en un momento muy importante de mi carrera. Por una parte me abruma tanta repercusión de golpe: que te paren por la calle, que te pidan fotos porque no estoy muy preparado para eso, pero otra es mucha ilusión cuando viene gente a la peluquería para que les firme también el libro. Me resulta como raro porque no me lo esperaba, pero es gratificante ser tan reconocido.

Carlota Corredera es mi punto de referencia

¿Del libro te atreverías a dar un salto a un formato televisivo para visibilizar el talento de los estilistas?

Me encantaría. Yo siempre he dicho que en España hay mucho talento y ahora con la visibilidad de las redes, pues ves a gente joven que hace unos maquillajes de ensueño, unos peinados, y unas cosas que son impresionantes. Me encantaría hacer un programa en el que se viese todo ese potencial que tenemos aquí de peluqueros, maquilladores, estilistas y diseñadores.

¿Qué clientas telecinqueras nunca faltan a una cita contigo?

Para mí un pilar muy importante porque no falta nunca y es amiga por encima de todo es Carlota Corredera. Llevaré sin exagerar con ella quince o dieciséis años y siempre es fiel a mí. El prólogo del libro lo ha escrito ella y no puede haber dicho cosas más bonitas de mí. Yo me emociono cada vez que lo leo. Me conoce tanto y hemos pasado por momentos buenos y malos que al final es esa persona a la que llamas para contar un problema o una alegría. La que está siempre. Luego tampoco fallan Belén Esteban, Anabel Pantoja a las que quiero mucho, pero Carlota es mi punto de referencia.

¿A quién de las famosas de 'Sálvame' le has insistido para que innove y ha seguido tus consejos?

Pues te diría que Mila Ximénez. Ella siempre me llenaba la peluquería de gente. Cada corte que llevaba o el color, si se lo ponía más claro o más oscuro, ella se dejaba hacer y luego cada cosa que le hicieras resultaba ser de lo más demandado en el salón.

Sabemos que estabas unido a ella. ¿Cómo estás tras la pérdida de Mila Ximénez?

Lo estoy llevando mal porque para mí era una persona muy importante. Yo he estado con ella en la quimio, he estado viviendo su enfermedad y yo sabía que el último año iba a ser malo desde que fui con ella y escuché a la oncóloga. El problema es que no te lo quieres creer ni imaginar. Fíjate que no he ido a recoger nada de lo que tenía en su casa, que me dijo Alba que fuera porque había tintes y una peluca que me la había hecho una chica de Barcelona, pero no tuve cojones a ir. Preferí que lo tiraran. No tenía como fuerzas para enfrentarme a que ella ya no iba a estar en esa casa en la yo había estado tantas veces cuando fuera. A mí ella me ha ayudado mucho. Recuerdo que cada vez que me nombraba en la tele y empezaba a sonar el teléfono yo ya decía, justo ya me ha nombrado Mila y así pasaba. No fallaba. No paraba de sonar el teléfono.

Cada vez que Mila Ximénez me nombraba en la tele no paraba de sonar el teléfono

¿Quién es más exigente a la hora de peinar?

Uff, te puedo asegurar que esa pregunta me la han hecho muchas veces y de verdad es que ya llevo tantos años con ellos que ya me pueden decir lo que sea que me da igual. Son como mi familia. Por ejemplo, Chelo el otro día con lo de Celia Cruz, que se montó súper rápido pues se cabreó, pero no me lo tomo a mal. Antes sí que cuando me decían que esto no se lo iban a poner, que esto no les gustaba pues a mí me afectaba. Me iba a mi casa con muy mal rollo, pero ahora cuando se ponen un poco más insoportables yo les digo que me voy a dar una vuelta y hasta que se les pasa. He aprendido a llevarles. Que no quieren ponerse una peluca, pues ya lo harán cuando se lo diga David Valldeperas (risas). La verdad es que son mi familia. Llevo tantos años trabajando con ellos. Todos han pasado por mis manos. Hemos hecho mil trabajos y al final pues lo que me pasaba mucho con Mila, se cabrean, pero luego son muy nobles y después de estallar siempre me han escrito un mensaje disculpándose. También he conocido a gente nueva que se ha ido integrando como Marta López, Kiko Jiménez, Las Mellis con los que he hecho una buena amistad.

Y también has trabajado con su nuevo fichaje, Rocío Carrasco. ¿Cómo es trabajar con ella en las distancias cortas?

Es maravillosa. Me llamaron de La Fábrica de la Tele para ver si podía ir a su casa y me sentí como si estuviera en la mía. Que muchas veces estás un poco incómodo cuando vas a casas que no conoces, pero te digo que allí fue todo inmejorable. Me sentí muy bien. Todo el rato estaba pendiente de si quería yo algo, si necesitaba esto otro y con Fidel igual. Me encantó conocerles a los dos. Son un cielo y, de hecho, cuando la he visto en ‘Sálvame’ porque coincidimos el día del estreno de su sección yo iba a promocionar mi libro fue muy cariñosa conmigo. Estoy muy contento de haberla conocido. Tengo muy buena relación con ella.

A nivel profesional, ¿le has dado algún consejo de estilo?

Yo creo que ella tiene muy claro lo que le gusta y, precisamente yo en la otra entrevista dije que lo de los lados rapados ya estaba un poco anticuado y cuando la publicasteis ella misma lo leyó, pero no me dijo nada. También te digo que es verdad que ella tiene mucha cantidad de pelo y que al final es como una imagen que ella ya tiene. La hemos visto tanto en la docuserie y es tan característica que ahora no tengo la misma opinión. Al revés, hace unos días le hice una coleta alta y le quedaba muy guay con los lados rapados. Le da su rollo.

Si te dejaran… ¿A quién le harías un cambio radical?