Josep Ferré, el imitador de 'Sálvame': "Me acostumbré a que el teléfono no sonara, a veces no llegaba a fin de mes"

Josep Ferré lleva 30 dedicándose a la interpretación, concretamente desde que tenía 16 años. El imitador de las tardes de 'Sálvame ' tiene una dilatada carrera profesional y, aunque puede que no lo recuerdes, a Josep Ferré le has visto muchas veces en Telecinco.

¿Recuerdas a Soledad León en 'Hable con ellas'? ¿O su papel en el programa 'Vitamina n' de TNT presentado por Jordi González? Josep es un auténtico profesional de lo suyo pero el camino no ha sido siempre fácil: "Yo, como cualquier actor, sé lo que es que el teléfono no suene, eso es lo normal, que no te llamen". Tras 'Hable con ellas', Josep se dedicó a hacer obras de teatro pero alejado de la televisión. Hasta que eso un día cambió.