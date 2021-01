Raquel Bollo ha conseguido impactar a sus seguidores con su cambio físico un año después de abandonar ' Sálvame '. La exmujer de Chiquetete ha publicado un vídeo en Instagram y sus fans no han pasado por alto la gran transformación física que ha experimentado.

La empresaria andaluza no podría estar atravesando un momento más mágico en su vida. Con la llegada al mundo de sus dos nietas, la vida de la Bollo ha dado un giro de 180 grados. Aunque en un principio la noticia del embarazo de su hija Alma Cortés la pilló completamente desprevenida, ahora la influencer no podría imaginar su día a día sin la pequeña Jimena. Por no hablar de Junquera. Y es que la que fuera colaboradora de 'Sálvame' solo tiene ojos para sus dos nietas.