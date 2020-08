Raquel Bollo se pronuncia sobre la posible ruptura de Alma Cortés con su novio: "Son jóvenes y tú sabes"

Raquel Bollo ha hablado alto y claro sobre la posible ruptura de Alma Cortés Bollo con su novio Juan José. La que fuera colaboradora de 'Sálvame', que adora a sus hijos, ha sido preguntada sobre este tema y no ha dudado en atender a la prensa. La ex de Chiquetete se ha mostrado tajante y ha asegurado que ella no va a entrar en cosas de pareja, pues considera que es algo que debe aclarar su propia hija.