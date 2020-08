Silvia Sicilia cuenta los retos de ser madre soltera y habla sobre el padre de su hijo: "No voy a poder decirle la verdad jamás"

La maternidad y todas sus consecuencias ya son una etapa de superación importante... pero imagínate si, encima, eres madre soltera y te confinan con un niño pequeño de dos años. Tal y como nos ha contado, la cuarentena ha dado un giro de 180 grados a su vida. "He aprendido tanto... y me ha dado un vuelco la vida. Antes era tan consumista...", nos ha confesado en esta entrevista en la que también ha desvelado hasta qué punto ha afectado esta crisis a su negocio, una pestañería.

¿Cómo es la relación con el padre de su hijo? La extronista de 'MyHyV' nos lo cuenta todo

Aunque esto último debería ir entrecomillado... porque la influencer ejerce de madre y padre y no puede evitar emocionarse al hablar de ello. "Mi hijo no sabe realmente lo que es 'papá' (...) no voy a poder decirle la verdad jamás hasta que sea mayor", explica con honestidad mientras recuerda los fatídicos episodios vividos con su expareja. Porque aunque aquella relación le regaló a su peque, la que fuera tronista de 'MyHyV' no puede evitar el nudo que se le forma en la garganta cuando habla del padre de su hijo. ¿Cómo es su relación en la actualidad? ¿Mantiene el padre el contacto con Hugo? ¿Le daría otra oportunidad? Silvia Sicilia nos responde a esto y a muchas cosas más.