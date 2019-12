Raquel 'GH' conmueve a Kike Calleja con un regalo por su aniversario: "Seguramente no sea nuestra mejor foto, pero aquí empezó todo"

Cuando todo el mundo creía que la historia entre Terelu Campos y el reportero de Telecinco podría retomarse de un momento a otro, una fotografía publicada por Calleja en sus redes ponía fin a esa posibilidad. El joven estaba enamorado de nuevo ¡y era de una ex gran hermana! Concretamente de la gallega Raquel Abad que, aunque no fuese la concursante más mediática de ‘GH’, se convirtió en historia del reality show de Telecinco en el momento en el que decidió romper el nominator de Pepe.

“Seguramente no sea nuestra mejor foto, pero aquí empezó todo... Sacudiste mi mundo y me volví loca de amor con tu alegría y tu manera de ser. Gracias por tanta felicidad, por darme todo tu amor y por querer y compartir una vida conmigo. Mi amor, mi mundo, mi alegría, mi compañero de vida, mi mitad”, ha explicado la gallega, a la vez que no ha dudado en declararle en público lo mucho que le quiere: “Te quiero infinito y te querré siempre, no sólo por estos años de tanto amor, sino por 3.000 eternidades más. ¡¡¡TE QUIERO y TE AMO!!!”.