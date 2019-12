Steisy 'MyHyV' explica las complicaciones de su operación de pecho: "Duró casi siete horas"

La extronista de 'MyHyV' sufre graves complicaciones en su intervención de pecho

Patricia Steisy ha tenido a sus seguidores con el corazón en un puño estos últimos días. La extronista de 'MyHyV' hace casi una semana pasaba por quirófano para operarse el pecho por segunda vez. Sin embargo, no se trataba de una operación normal y corriente, pues en el mensaje con la foto del postoperatorio, la joven ha anunciado que ha tomado esa decisión por un tema relacionado con la salud y ha explicado las graves complicaciones que sufrió durante la intervención.

Aunque finalmente todo ha salido bien, la que hace unos años buscaba el amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha atravesado unos días de lo más complicados tras tomar la decisión de operarse el pecho por un problema de salud. Su perfil de Instagram se había convertido en un hervidero de comentarios por parte de sus fans, que no han parado de preguntar cómo se encontraba tras haber visto en unos 'stories' a su inseparable novio llorando, muy preocupado por el estado de su chica. Es por eso que la 'influencer' ha querido aclarar todo lo ocurrido en su último post.

"Aún me queda un mes de recuperación, ya que mi operación no ha sido la típica y común de aumento de pecho o cambio de prótesis. Iba unida a un problema que se sumó en mi pecho, que pronto explicaré bien. No quiero que os preocupéis, ya que todo ha salido bien y por fin van cesando los dolores", ha comenzado explicando la de Granada junto a una galería de imágenes en la que la hemos podido ver tumbada en la camilla de la clínica.

Durante la operación, (que tenía una duración programada de dos horas), los doctores sufrieron una serie de complicaciones que prolongaron la cirugía hasta las siete horas de reloj. Unos momentos de incertidumbre que tuvieron a su chico muy preocupado en la sala de espera. "Mi doctor me ha dicho que ha sido una de las operación más difíciles que ha hecho. Me han quitado todo lo malo y cuando me las enseñaron lloré porque no me las esperaba tan perfectas", ha confesado la 'influencer', que ha intentado tranquilizar a sus fans.

La extronista de 'MyHyV' agradece a su novio por todo el amor en este duro momento

Esta intervención le ha servido a Steisy para darse cuenta de que está más enamorada de su novio de lo que ella misma pensaba. Y es que, nada más despertar de la anestesia, su primer pensamiento se lo dedicó a él. "Arranqué a llorar y cuando Pablo me preguntó que por qué lloraba le dije que era porque quería verlo. Yo no recuerdo casi nada de ese día porque la anestesia me dejó muchos lapsus pero, aún no estando centrada, mi cerebro no olvidaba lo enamorada que estoy".

Además, la extronista ha querido agradecer a su chico por no haberse separado de ella en ningún momento. "Mi novio pasó unas horas muy duras, en las que no sabía qué estaba pasando y por qué estaba tanto tiempo en el quirófano. Me dijo que se dio cuenta de que me quería más de lo que esperaba", ha escrito la granaína, que ha confesado que esta complicación de salud le ha servido para reflexionar sobre lo mucho que se necesitan el uno al otro.