Aly Eckmann posa sin ropa y enseña su cambio físico: “He subido algunas tallas”

En el escrito, la presentadora ha afirmado lo duros que somos con nosotros mismos en redes y que debemos no ser tan estrictos con seguir unos cánones de belleza impuestos por la sociedad. “Si eres feliz, saludable y tienes energía, ¿por qué el estrés? He tenido que comprar casi toda la ropa nueva en los últimos dos años porque he subido algunas tallas pero nunca me he sentido mejor conmigo misma”, ha explicado Alyson en la publicación, donde se ha sincerado comentando que ha subido peso en los últimos años y que se siente muy bien con ello.