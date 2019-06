Elena Milla 'MyH' confiesa sus momentos más complicados con su segunda hija

Un niño no viene con una manual de instrucciones bajo el brazo y tampoco. Y si Elena Milla vivió la maternidad de Aylen, su primera hija, sin ningún problema,sí le han supuesto en algún caso ala la extronista de'MyHyV'.

Elena Milla ha vivido desde episodios de celos de la hija mayor hasta un caso de gripe múltiple en su casa que le obligó a pasar a ella y a su pequeña Mía varios días en el hospital. Un tiempo que se ha hecho eterno para la extronista. "Echo de menos la calle, el sol, mi casa, estar con mi familia, vestir a mi pequeña y salir a pasear... simplemente disfrutar de los pequeños detalles que no valoramos día a día 😞", a este texto le acompañaba una instantánea de madre e hija que recordaba días mejores desde su casa.

Y es que tras once días en el hospital y haber visto tan malita a su pequeña, Elena Milla ahora puede respirar tras el infierno que ha vivido de médicos a lo que se sumaba la pena por estar también lejos de Aylen.

"Aparezco por aquí después de unas semanas sin subir nada, pero no tenia ni fuerzas ni ganas de una foto. La mastitis me dejó K.O, con los antibióticos y antiinflamatorios estoy mucho mejor", decía la reciente mamá en una publicación en la que aparecía tirando del carro después de haber cogido fuerzas.

"Y que contaros que no sepáis ya sobre mis primeras semanas como mami de dos princesas ¿dormir? bastante poco , y eso que Mía es muy buena se levanta solo cada 3 horitas para comer y se pasa el día durmiendo, pero Aylén tiene muy mal sueño y creo que se levanta más que Mía".

Celos de la hermana pequeña

La llegada de la hermanita parece que ha descolocado a la pequeña Aylen y entre esto y las consecuencias de mastitis no han sido días demasiado buenos para la extronista. El último contratiempo con el que han tenido que lidiar han sido los celos de su primogénita, de la reina destronada en la casa tal como la extronista de 'MyHyV' ha explicado a sus seguidores en su cuenta de Instagram:

"Yo no sé los papis y mamis con más de dos niños, pero vamos yo no paro 😅solo quería contaros que seguí las pautas de una psicóloga que me escribió por aquí por el tema de celos y Aylén está mucho mejor . Le hicimos un regalo de parte de. Mía 🎁🧸 y lo más importante sacamos tiempo solo para ella , hacer algo juntas como antes sin la “hermanita” como ella la llama. Sus celos están mucho más calmados . Un besito de buenas noches 💤".