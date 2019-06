Raquel Morillas ‘GH’ recuerda el accidente que sufrió hace 16 años y manda un mensaje: "Gracias a mi familia"

La joven se separaba después de 8 años de noviazgo y 8 meses de matrimonio y, según ha contado y enseñado hasta en un plató de televisión, una tercera persona ha tenido que ver en esta decisión. ¿De quién se trata? Pues tenemos la respuesta en las redes de la ex gran hermana, donde no para de compartir bonitas y románticas imágenes c on su nueva novia y se declara con frases como "siempre a tu lado" o "que fin de semana tan bonito, por muchos más". Definitivamente.... ¡Love is in the air! Si quieres ver cómo es su chica, dale 'play' al vídeo.