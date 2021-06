Raúl se apoya en Claudia tras la repentina muerte de su padre: "Fue hace semanas"

'Talk Away', el nuevo programa de Mtmad , ha llegado por todo lo alto. La primera pareja en atreverse a verse las caras ha sido Claudia y Raúl . Tras su sonada ruptura después de finalizar 'La isla de las tentaciones' , el canario atraviesa el peor momento de su vida. Y es que hace tan solo dos semanas su padre falleció a causa del coronavirus . Emocionado por el momento que está viviendo, el joven se ha reencontrado con Claudia y se han sometido a un menú lleno de preguntas, miradas y confesiones.

Más tarde, la pareja ha hablado de las mentiras piadosas que se han contado para no hacer daño en todo este tiempo. Y es que Raúl y Claudia comenzaron su noviazgo con una relación abierta, algo que no gustaba a la canaria. Ambos hacían lo que querían pero no se contaban las cosas hasta que llegó un momento en el que los sentimientos que tenían dieron paso a una relación monógama.