No hay semana en la que Julia Janeiro no esté en el centro de la polémica. En esta ocasión, el motivo no ha sido el otro que el piso que su padre le ha puesto en Madrid. Todo un detalle que, sin embargo, no ha sentado nada bien a Belén Esteban. "También tienes otra hija", le ha recordado públicamente al torero. Unas declaraciones a las que, como cabía esperar, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha hecho oídos sordos. Tanto, que ha decidido abrir las puertas de su casa y presumir de habitación a través de las redes sociales.