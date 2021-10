Un 8 de octubre de hace quince años Risto Mejide apareció por primera vez en la televisión. En su papel de jurado, que no ha soltado desde entonces, tuvimos el primer contacto con una de las figuras más representativas de 'Got Talent' . Un recuerdo que, dada la fecha, ha querido compartir con sus seguidores para mostrar todo lo que ha cambiado a lo largo del tiempo , pero también para aclarar en lo que sí sigue siendo igual a esa imagen.

"Me decían que no duraría más de tres meses en la tele", ha revelado a sus seguidores y, no solo eso no ha ocurrido, tal como él mismo ha recalcado, sino que sigue aprendiendo cada día de lo que se ha convertido en "trabajo y pasión". Es más, tras echar la vista al pasado, la recomendación que daría sin pensar a ese Risto de hace quince años es que "jamás dejes que te digan lo que tienes que hacer". Él ha seguido sus ideas y hoy presume de que "sigue ahí", a pesar de haber recibido críticas en el camino.