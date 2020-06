Rocío Carrasco y Fidel Albiac acuden por sorpresa al cumpleaños de María Teresa Campos

Hoy es un día muy especial para María Teresa Campos . La presentadora cumple 79 años y ha querido celebrarlo por todo lo alto rodeándose de su círculo de familiares y amigos más cercanos. Entre los numerosos asistentes al evento, hemos podido ver a Rocío Carrasco y Fidel Albiac , que no han querido perderse esta importante cita.

Carmen Borrego y su marido han llegado los primeros

Rocío Carrasco y Fidel Albiac han acudido al evento

Los siguientes en llegar al evento han sido Rocío Carrasco y su marido Fidel Albiac. La hija de Rocío Jurado ha llegado muy sonriente y no ha dudado en bajar la ventanilla del coche, conducido por Fidel, para atender rápidamente a los medios de comunicación allí presentes. Aunque no ha hablado mucho, sí que ha asegurado que está “todo bien”. Y es que, aunque la ex de Antonio David Flores siempre tiende a mantenerse bastante alejada de los focos, se encuentra viviendo un buen momento profesional y cada vez se está exponiendo más mediáticamente.