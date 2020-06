Elettra Lamborghini posa frente a la cámara y sus fans alucinan: "Estás muy delgada"

En la galería de imágenes que ha compartido en sus redes sociales, podemos ver a la cantante luciendo un conjunto azul compuesto por un top y unos pantalones cortos. En las fotos en cuestión, la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ aparece posando de distintas maneras mientras que presume del look que ha elegido para la ocasión.

La reacción de sus miles de seguidores, que ya ascienden a más de cinco millones, no se ha hecho esperar. Mientras que muchos de ellos han decidido hacer alusión al "tamaño" de su pecho, sobre el que ella ha bromeado en muchas ocasiones, otros se han centrado en opinar sobre su físico y le han dejado algunos comentarios en el tablón de su publicación.

“Qué delgada. ¿Cuántos kilos has perdido?”, “estás muy delgada” o “vaya cambio” han sido solamente algunos de los miles de mensajes que ha recibido la ex gran hermana tras publicar estas imágenes. Pero esto no es todo, algunos han aprovechado esta ocasión también para piropearla y destacar lo mucho que la quieren. La cantante ha recibido numerosos mensajes de cariño.