A pesar de estar en un sitio reservado, hay seguidores que no han pasado por alto que Rocío Flores no estaba con la mascarilla puesta en el interior del local cuando subió a Instagram esos stories y le han querido recordar la situación de pandemia que se sigue viviendo.

Desde un "no existe el virus, ¿verdad?", pasando a que "hay que tener un pelín más de solidaridad" , hasta "no respetáis nada", son algunos de los comentarios que ha recibido Rocío Flores, a los que ha terminado por contestar para librarse de las críticas.

Rocío Flores no se ha quedado callada ante estas llamadas de atención y ha querido aclarar de manera tajante todo en la misma red en la que estaba recibiendo las críticas. "No sé si es que me escriben por aburrimiento o porque realmente no lo saben", ha empezado diciendo para todos aquellos que le acusan de irresponsable.