Un último ejemplo de lo que recibe últimamente, aunque en este caso la influencer haya decidido no ignorarlo y tomar cartas en el asunto. Esta no es la primera vez que Gloria Camila recibe insultos y mensajes hirientes , pero sí que es la primera que acude a los cuerpos de seguridad para formalizar una denuncia por este motivo.

Su novio, David, preocupado por esta situación

David es la persona que más la entiende y que respeta todas sus decisiones. En sus peores momentos, él es su remanso de paz, tal como ella misma cuenta y donde encuentra siempre refugio: "Él está, me apoya y me anima siempre. Me levanta cuando me caigo de ánimos, me abraza siempre que sabe que lo necesito, y sobre todo, lo más importante, sé que me ama. Por eso, David, te mereces todo lo bueno que te pase, te mereces lo bueno de la vida. Gracias, gracias y gracias", ha dicho en alguna ocasión Gloria Camila acerca de su novio.