Y es que la expretendienta de 'MyHyV' no ha podido comenzar el año de mejor manera. A través de su perfil de Instagram, la catalana ha compartido un inesperado vídeo con sus miles de seguidores en el que hemos podido ver al portero del Girona arrodillarse, sacar un anillazo por sorpresa y pedirle a su chica si quiere casarse con él.

Aún emocionada por lo que acababa de pasar, Rocío ha compartido la feliz noticia con el mundo, confesando cómo se sintió al ver a su novio arrodillarse y pedirle matrimonio. "No es un vídeo de pedida de esos tan bonitos, pero es tal cual somos sencillos y con mucho corazón", ha comenzando explicando la it-girl.

"Fue nuestro mejor momento junto a toda nuestra familia. No tengo palabras para describir ese instante... fue increíble, no me lo esperaba, estaba en shock. Te volvería a decir mil veces que SÍ", ha comentado Rocío, asegurando que se quedó sin palabras al descubrir lo que estaba pasando.