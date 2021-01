No era el más famoso de su edición, sin embargo, a base de esfuerzo consiguió proclamarse como ganador de 'Supervivientes 2016'. Jorge Díaz era un completo desconocido para muchos de los espectadores del programa. Con un cuerpo de infarto y cara de no haber roto un plato en su vida, no era, ni mucho menos, uno de los favoritos a ganar el concurso. Modelo de fotografía y pasarela y finalista del certamen de belleza 'Rey y Reina Belleza España', el de San Benito (Badajoz), entró en el concurso para demostrar que era mucho más que una cara bonita.