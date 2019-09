Rodri 'GH' rompe su silencio y responde a las acusaciones de Bea: "He vivido cosas que ni me imaginaba"

El influencer ha sido muy claro sobre todo lo que ha sucedido y ha dejado claro que no quiere entrar en guerra "aunque muchos lo están deseando". El exconcursante de 'GH' quiere quedarse con lo bueno de la relación que ha vivido junto a su ex: "He vivido durante tres años una experiencia muy bonita, muchos recuerdos, muchas cosas buenas. Cosas que ni me imaginaba que podía vivir o hacerlo de esa manera. Son muchas sensaciones que al final siempre vas a recordar pase lo que pase".