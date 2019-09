Oriana 'MyHyV' aclara qué ha pasado en su amistad con Violeta: "Vamos a dejar las cosas claras"

Es por eso que Oriana ha dedicado el último vídeo de su canal de mtmad , 'Algo pasa con Oriana', a explicar los motivos de su "distanciamiento" con Violeta: "Este capítulo lo he grabado porque he recibido muchos comentarios diciendo: '¿Ya no eres amiga de Violeta?' Vamos a dejar las cosas claras", ha comenzado exponiendo.

La extronista de 'MyHyV' expone los motivos de su enfado con Violeta

"Yo reconozco que soy una amiga bastante absorbente. Me gusta que estén pendiente de mí y me den mucho cariño", ha contado Oriana entonando un 'mea culpa'. Sin embargo, Oriana cree firmemente que el argentino se ha convertido, sin quererlo, en el motivo de su reciente distanciamiento con Violeta:"La ha absorbido bastante. No la he visto durante un mes y medio", se ha quejado la extronista que, además, ha expuesto los motivos que la empujaron a eliminar las fotos que tenía con su amiga de su cuenta de Instagram. No dejes de ver la segunda parte del vídeo si no quieres perder detalle: