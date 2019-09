Hugo manda un mensaje tras confirmarse Adara como concursante de 'GH VIP': "Gracias por todo el apoyo"

Adara, aclamada en redes sociales tras su confirmación para 'Gran Hermano'

Pol advierte a Adara que no hable de él cuando entre en Guadalix

Pero no todo puede ser felicidad porque la entrada de Adara se ha visto empañada con las declaraciones que ha realizado su ex Pol Badía, con el que no se lleva nada bien. El catalán no ha podido callarse y, minutos después de confirmarse la particpación de Adara, comentaba lo siguiente en 'Cazamariposas':"Con la mano en el corazón te digo que me da exactamente lo mismo. Ya no está en mi vida, no me importa en absoluto y no quiero saber nada de ella", ha asegurado a la vez que envíado una advertencia: "Creo que si habla mal de mí ella tiene las de perder porque yo puedo hablar peor".