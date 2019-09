Mónica Naranjo muestra la otra cara de su profesión: "Ante la amenaza tuve que dejar a mi hermano solo en el hospital"

La cantante recibió presiones para seguir grabando su disco 'Chicas malas'

"Esa última mirada con la que me miró mi hermano la tengo en mi corazón"

Mónica Naranjo muestra la cara B de su profesión

La protagonista del programa estrella de Cuatro ‘Mónica y el sexo’ ha querido abrirse en canal y explicar la dura circunstancia que va ligada a que en su próxima gira no cante ninguna canción del disco ‘Chicas malas’. Mónica Naranjo ha explicado que la discográfica le obligó a continuar grabando canciones cuando se encontraba cuidando a su hermano en el hospital que estaba gravemente enfermo.

“Mira que he intentado recuperar alguna vez el repertorio (del disco Chicas malas), cantarlo y hacer el ejercicio de poder amarlo, de poder olvidar todo lo que hay alrededor de ese disco porque hay mucho dolor”, ha empezado a decir Mónica Naranjo en el vídeo en el que ha querido explicar el motivo por el que en su nueva gira no cantará ningún tema de disco ‘Chicas malas’.

Como bien ha explicado en el vídeo, la cantante ha intentado hacer el ejercicio de incluir alguna canción de ese disco pero finalmente ha explicado a todos sus fans el motivo por el que no lo hará. “En Renaissance (su nueva gira) intenté meter ‘No voy a llorar’ y me removía tanto por dentro que dije no. Para qué tengo que hacer este ejercicio que no me lleva a ninguna parte. Hay una explicación para todo esto y nunca la he contado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mónica Naranjo (@monicanaranjo) el 29 Sep, 2019 a las 11:01 PDT

El motivo es que su hermano, que murió cuando tenía 29 años, se puso gravemente enfermo en mitad de la grabación. La diva del pop, muy emocionada, ha contado que dejó todo para estar con su hermano en un momento tan delicado: “Mi hermano Enrique se puso muy enfermo durante la grabación de ‘Chicas malas’, entonces yo tuve que parar la grabación, me tuve que ir con él al hospital y no sabíamos si iba a salir vivo o muerto. Cuando más o menos salió del peligro, lo pasaron a planta, pero la planta a la que lo pasaron no quería dejarlo solo y me pasé la vida en el hospital, no quería dejarlo solo”.

Ante la amenaza me vi obligada a dejar a mi hermano solo en esa planta del hospital y esa última mirada con la que me miró mi hermano la tengo aquí (se acerca la mano al corazón)

Pero las presiones porque volviera al trabajo comenzaron cuando su hermano seguía necesitando de su ayuda. “Empezaron a presionar desde las discográficas y me encontré que ni siquiera desde mi propia oficina podrían parar esa presión ni decir que lo que estaba pasando era algo muy grave. Entonces amenazaron con denunciarme y con demandarme si no volvía al estudio a seguir con la grabación”, ha explicado una sincera Mónica en el vídeo que ha querido compartir con todos sus seguidores.

Y finalmente Mónica tuvo que volver al trabajo pero hay algo que nunca podrá olvidar y es esa última mirada de su hermano cuando tuvo que dejarlo en el hospital: “Ante la amenaza me vi obligada a dejar a mi hermano solo en esa planta del hospital y esa última mirada con la que me miró mi hermano la tengo aquí (se acerca la mano al corazón muy emocionada)".

Amenazaron con denunciarme y con demandarme si no volvía al estudio a seguir con la grabación

“Vi un rasgo tan deshumanizado dentro de la industria, a pesar de que ellos sabían la gravedad de la situación, que cómo no te va a dar asco ese trabajo si automáticamente te lleva ahí, a esa despedida. Y años más tarde mi hermano murió. Entonces, ¿de qué me sirve a mí el ejercicio de tocar un disco así si solamente me mueve dolor?”, ha finalizado la artista en el vídeo con el que ha explicado la historia que hay detrás de su disco ‘Chicas malas’ y el motivo por el que no incluirá ninguna canción en el repertorio con el que presentará su gira ‘Renaissance el próximo miércoles 2 de octubre en el WiZink Center en Madrid.

El hermano de Mónica Naranjo murió con 29 años

A pesar de que ha pasado mucho tiempo, a Mónica Naranjo le es imposible no emocionarse cada vez que habla de él, como hemos visto en el vídeo anterior en el que explicaba el momento en el que su hermano enfermaba y tuvo que dejarlo solo por presiones laborales. .

Pero no sólo ahí porque la Naranjo también quiso tener un gesto muy bonito con Enrique a principios de este año compartiendo una imagen de ambos de pequeños. Lo hacía para felicitarle su cumpleaños y provocando que las redes aplaudieran esta entrañable dedicatoria de amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mónica Naranjo (@monicanaranjo) el 8 Ene, 2019 a las 6:24 PST