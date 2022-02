Pero este no es la única vez que Rosario se ha dejado encandilar por los encantos de la medicina estética. "No me sentía a gusto, no me gustaba", ha reconocido la joven, que ha reflexionado sobre su pasado y los tremendos complejos físicos que arrastraba. Ilustrándolo con fotografías antiguas, de cuando era adolescente, la exnovia de Álvaro ha recordado lo baja que tenía la autoestima en aquella época.