Rosario y Álvaro vivieron este lunes una noche muy dura en el debate de ‘La isla de las tentaciones’. Ambos pusieron sus sentimientos sobre la mesa y descubrieron que no están en el mismo punto ni quieren las mismas cosas. Álvaro reconoció que lo ha pasado muy mal desde cortó con Rosario y que quiere volver con ella . Pero la de Elche le rechazó: “Por mí, por ti, por los dos. No”.

Rosario no se esperaba la actitud de Álvaro en el debate. Él se había portado muy mal con ella durante la emisión del programa y le sorprendió que en su reencuentro todo fuese diferente. “Yo no me esperaba que el debate fuera por esa rama porque la realidad que vivíamos era diferente. Tenía ganas de seguir hablando con él y de estar ahí para él”, afirmó.