Desde que dejaran atrás París para poner su residencia en la lujosa Dubái, en Emiratos Árabes, Rym no podría estar más feliz e ilusionada. Además, parece que la vida no solo le sonríe a nivel personal, sino que también a nivel profesional, pues ha prometido tener varios proyectos en el horno. Aunque, por el momento, no ha dado a conocer más detalles al respecto.