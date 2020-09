Asegurando que el nacimiento de su primera hija ha sido “la cosa más bonita del mundo”, Rym ha expresado que lleva 24 horas sin dormir y que no consigue hacerlo. “No he dormido nada desde que di a luz, ni una sola hora. No sé de dónde saco la energía, bueno sí que lo sé. Solo con ver a mi hija saco la energía de donde haga falta”, ha apuntado con una gran sonrisa dibujada en su cara.