Isaac Torres y Lucía, más unidos que nunca tras confirmar su relación: "Y no me alejaré"

La exaltación de su amor no ha pasado desapercibido en las redes. Tanto Isaac como Lucía han compartido sus muestras de cariño en Jerez de la Frontera o ambos han viajado juntos a Barcelona y Cádiz . Desde que se hiciese público que habían decidido conocerse mejor y de la ruptura de este con Marina se han convertido en casi inseparables y no hay distancia suficiente para ellos.

Tanto es así que Isaac no descarta la idea de instalarse en Andalucía, tal como se aventurase a decir en un directo de Instagram con Vier Márquez en el que apareció al final por sorpresa también Lucía y en donde regalaron ya a los seguidores un primer beso y muchas muestras de complicidad y sintonía. A partir de ese momento se les ha visto más relajados y no solo han acudido juntos a bolos, sino que los exconcursantes de 'La isla de las tentaciones' se han liberado públicamente, tal como demuestran varias imágenes que circulan de ellos.

Como cualquier otra pareja que disfruta compartiendo tiempo, la de Jerez de la Frontera y el Lobo han aprovechado el buen tiempo para estar en una terraza y allí no han tenido miedo de ser pillados. Felices y juntos han demostrado que los dos están encantados con el giro de guion por el que han terminado juntos y no dudan de presumir de buen rollo y de darse besos sin cortarse .

Aunque los dos confirmasen su relación en plató ante las acusaciones y miradas de Marina, la pareja ha ido demostrando que les importa poco el qué dirán y han ido sincerándose sobre sus sentimientos. Primero lo hizo Isaac al confesar que no estaba enamorado, pero sí ilusionado con Lucía y después lo hizo la exnovia de Manuel en su reciente canal de mtmad. Sin embargo, la mejor prueba de que están más unidos que nunca nos la dejan sus redes. Es a través de sus historias de Instagram donde alardean del buen rollo que tienen y de que no solo comparten tiempo juntos en los bolos que hacen. Su intimidad va más allá de eso.

La reacción de Marina a la relación de Lucía e Isaac

Por su parte la que fuera novia de Isaac no ha permanecido callada ante las muestras de cariño de la que fuera su amiga y su pareja. Marina García no ha dejado pasar la oportunidad de enviar un mensaje a Lobo. Ella mantiene que no se "arrepiente de nada" salvo el de haber vivido un tiempo "en un cuento de mentiras". La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sentido engañada por partida doble y por eso está dispuesta a aclarar todo y a no enterrar el hacha de guerra tan fácilmente.