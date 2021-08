Tanto, que Rym se ha visto obligada a acudir recientemente al hospital de urgencias . Y es que, lejos de ganar los típicos primeros kilitos, la tronista ha perdido un total de cinco kilos desde que conociera la noticia de su embarazo. "Lo he pasado fatal. He estado vomitando y sigo vomitando. Estoy muy cansada y tengo la tensión muy baja . A la mínima que hago algo de esfuerzo no puedo respirar, tengo que sentarme. He estado también con taquicardias", ha reconocido la influencer siendo totalmente franca con su seguidores sobre la montaña rusa en la que se ha visto inmersa.

Meses de altibajos en los que, eso sí, estará muy bien acompañada. Su chico, Vincent Queijó no se separa de ella en ningún instante. El joven influencer, con el que lleva saliendo desde diciembre de 2019 y al que conoció en el reality francés, 'La villa des coeus brisés', no solo es su media naranja, sino que se ha convertido en su aliado y en su compañero de vida.

Eso sí, la influencer ha reconocido que estos primeros cuatro meses se le han hecho cuesta arriba al tener que ocuparse también de su otra hija, María Valentina, que hoy cumple once meses. "En el primer embarazo también lo pasé mal, pero ahora tengo un bebe del que me tengo que ocupar. Por las noches me levanto con ella porque no las hace completas y por eso me canso mucho más rápido. Estoy pálida, con ojeras...", ha continuado relatando.