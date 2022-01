A pesar del terrible susto, del que todavía no se ha repuesto del todo, la influencer ya respira tranquila con su hija en brazos. Su hija recién nacida, a la que ha llamado Alma , debe permanecer otro periodo ingresada en el hospital a la espera de mejoría tras su parto prematuro en la semana 34.

Según ha explicado la que fuera tronista de 'MyHyV', su hija Alma está cogiendo cada día un poco más de peso y está previsto que abandonen el hospital a principios de la semana que viene. No obstante, los médicos siguen monitorizando estos primeros de vida de la pequeña.

Dos semanas después de su ingreso hospitalario, Rym Renom ha decidido tomarse esta etapa con filosofía. "Se me está haciendo muy largo", ha reconocido la joven que, pese a todo, no ha perdido la sonrisa. Y es que este no ha sido el único varapalo que ha recibido en los últimos días.