Samanta Villar y su marido muestran lo que han crecido sus hijos: "Me vuelven loca de amor"

A pesar de que el matrimonio compartió con todos los espectadores el mágico momento del parto, la pareja decidió no publicar en redes sociales imágenes donde se pudieran ver los rostros de sus hijos. Sin embargo, esta decisión -cada vez más común entre nuestros vips- no les ha impedido compartir todo tipo de entrañables momentos junto a ellos: desde los despertares, pasando por los juegos y las travesuras, hasta las vacaciones de verano.

Los hijos de Samanta Villar y su marido han cumplido cuatro años

Y es que, tal y como ella misma reflexionaba hace unas semanas en sus redes, ahora mismo no podría pedirle más a la vida. “Me he dado cuenta de que este era un anhelo mío desconocido, pero muy enraizado. Quería tener mi propia familia incluso antes de saberlo. Ellos son las tres personas a las que estoy más agradecida del mundo”, escribía la periodista junto a una bonita instantánea con vistas al mar en la que aparecía su marido junto a los dos peques de cuatro años.

Los momentos más entrañables de la periodista junto a sus gemelos

“La felicidad. Las dos personas que me hacen estar despierta, me inspiran, me fascinan. Me vuelven loca de amor y a veces loca de atar. Que cada día os sea una aventura”, escribía junto a un vídeo en el que podíamos ver a los gemelos jugueteando en la arena durante una jornada de playa.