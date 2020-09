Rocío Flores se hace dos retoques estéticos en la cara y muestra el resultado: "Me he puesto un poquito de ácido"

Concretamente, la hija de Antonio David se ha pinchado ácido hialurónico para “mejorar” el aspecto de las dos zonas previamente citadas. Esta ha sido la explicación que ha dado a través de sus historias de Instagram: “Me estáis preguntando un montón que qué es lo que me he hecho en la nariz y si duele. Me he puesto un poquito de ácido porque tengo el hueso muy pronunciado y con eso se me queda la nariz completamente recta. También me he puesto ácido en los labios porque hacía más de un año que no me lo hacía”.