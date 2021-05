A pesar de que en un primer momento la extronista de 'MyHyV' tenía claro que quería evadir cualquier pregunta relacionada con el tema y no hacía otra cosa que repetir: "no puedo hablar, no quiero hablar", lo cierto es que Samira ha terminado pronunciándose por primera vez sobre su relación con el ex de Carmen Martínez Bordiú y Agatha Ruiz de la Prada , con el que acudió a la plaza de toros de Las Ventas hace apenas unos días.

La extronista de 'MyHyV', relacionada sentimentalmente con Luis Miguel Rodríguez

Con cierta sorpresa ante el revuelo que este vínculo ha generado entre los medios de comunicación, la también concursante de 'La casa fuerte' ha respondido a las preguntas del reportero tras ser relacionada sentimentalmente con el propietario de Desguaces La Torre . "Ha causado mucha expectación. No quiero hablar del tema. No es algo que ahora mismo me incumba ni quiero que me incumba", ha comenzado expresando la influencer.

Samira Jalil se sincera sobre el revuelo que ha causado su relación con 'El chatarrero'

"No me lo puedo ni creer. Nunca me habría imaginado la expectación que se ha generado. Todavía no lo he asimilado", ha señalado con total sinceridad, sacando a relucir su lado más sincero y natural. Y es que la que fuera tronista de 'MyHyV' no ha tenido ningún problema en reconocer que está "bastante indignada", pues no comparte "para nada" los titulares que ha dado la prensa. "Yo lo respeto absolutamente todo pero hay cosas que no comparto. No me parece digno ni ético y menos a mi persona, la verdad", ha apuntado en un tono de lo más tajante, puntualizando que no se trata más que de una amistad que surge a raíz de su representante.