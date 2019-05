Samira 'MyH' responde a los insultos de Oriana con un contundente mensaje: "No olvides de dónde vienes"

"A mí Samira un día me quiso pegar en un baño de un restaurante. Se puso súper agresiva. Como está acostumbrada a copiar todo lo que yo hago, le dije que si quería que le dejara el 'gloss' para que pudiera seguir copiándome... Bueno, pues me quiso matar y, como es gigante como un avatar, se me puso a gritar, con la vena marcada, solo por haber dicho la realidad. ¡No me copies! Y si vas a hacerlo por lo menos que yo no te vea. Disimula. Hazlo fuera, pero no en la tele", le recrimina Oriana.

Samira ha recurrido a sus redes sociales para defenderse, explicar su versión de los hechos y devolver a Oriana los insultos: "Estoy literalmente en otro continente y me vienen diciendo que este ser despreciable me ha criticado. Pero enana de mierda y so fea, que lo que me falta de cuello, me sobra de altura... Que tú ni siquiera estás desarrollada y con 30 años no tienes ni carné de coche. ¿No te da vergüenza, Orina? Con las plataformas, shorts y tops que te ponías en 'MyHyV'? ¿Has sido la pionera de las chonis, "Choriana". No te olvides de dónde vienes, que ni de tu Venezuela te acuerdas, payasa. Firmado: ¡La alta sin tacones, la de pelo largo sin extensiones y de las de los ojos verdes sin lentillas!", respondía la extronista.