Verdeliss, víctima de una estafa, cuenta su decepción: "He invertido toda la mañana de abogados"

La exconcursante de 'GH VIP' empezaba contando a sus seguidores que había pasado una mañana movidita haciendo asuntos no demasiado agradables: "He invertido toda la mañana de abogados", decía la influencer y la primera pista que daba a los que estaban viendo sus stories, asombrados ante esta repentina confesión, es que este suceso no tenía nada que ver con las redes sociales.