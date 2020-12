Sandra Barneda cuenta lo que pasó en una cafetería al besar a Nagore: “No tuvimos movida porque somos educadas”

Sandra Barneda se sincera sobre el desagradable momento que vivió junto a Nagore al besarla: "España no ha cambiado tanto"

Es el personaje Mediaset de 2020 y esta noche se tomará las uvas con toda la audiencia que la estará viendo desde casa junto a Christian Gálvez. Sandra Barneda cierra un año estupendo y de eso conversó para la revista Shangay este mes en una entrevista firmada por Nacho Fresno. Con él habló de su estupendo año profesional como presentadora de ‘La isla de las tentaciones’ y de su premio como finalista al Planeta con su última novela, pero también del camino que ha tenido que recorrer siendo mujer, lesbiana y, desde hace unos años, un referente del mundo LGTBI de la televisión española. Hasta se atrevió a contar la mala experiencia que vivió con Nagore Robles en una cafetería hace poco por besarla.

Aunque su lucha es comprometida, personal y libre, muchas veces nuestra compañera ha sido cuestionada por el tipo de visibilidad que daba de manera pública. Y así lo comentó en esta extensa entrevista, en la que reconoció que este aspecto le dolía especialmente y en la que habló de su salida del armario y de cómo los medios lo trataron.

A mí me sacaron del armario y me criticaron por no usar la palabra lesbiana

Pero antes de llegar a esas críticas su visibilidad tuvo un punto de inflexión justo cuando se hizo pública su homosexualidad. “A mí me sacaron del armario, para empezar. Y me sacó un diario que se llama El Mundo. Fui portada, y a traición. Me pusieron una boda que no existía”, explicaba la periodista que ha visto coronado su 2020 con una guinda para su pastel profesional. Sandra ha sido finalista del codiciado Premio Planeta por su cuarta novela, Un océano para llegar a ti.

“Escribieron artículos en periódicos desde el propio colectivo criticándome porque no había dicho la palabra ‘lesbiana’. Siempre me he preguntado por qué lo hicieron, por qué no lo valoraron… Lo único que estaba diciendo entonces era que me habían sacado del armario cuando yo nunca me había escondido”, comentaba de manera rotunda a dicha cabecera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sandra Barneda (@sandrabarneda)

Del momento del que habla es cuando el programa como ‘Hable con ellas’ (que emitía Telecinco y en el que Sandra, que era copresentadora), dio un emotivo y precioso discurso en 2014 hablando del tema. Pero, según ella misma ha comentado consiguió el efecto contrario. “¿No me entendieron, o es que tenía que decir el discurso que la gente creía que tenía que decir?” Yo es que no hablaba entonces para las personas LGTBI. Lo hacía para la gente que no lo entiende. ¿Que tenía que haber dicho lesbiana? ¡Se me censuró por no decirlo! Vale que he dicho que no soy de banderas, pero toda la vida he apoyado”, comentaba sobre el tema.

El desagradable momento que vivió Sandra Barneda al besar a Nagore en una cafetería

Un tiempo pasado que ahora recuerda con cierta pena, pero que no empaña el buen momento que está viviendo junto a su pareja Nagore, con la que vive una bonita historia de amor bajo el objetivo de los fotógrafos. “Por el hecho de que se sepa que tengo una pareja que se llama Nagore, a veces he tenido que oír cosas como “bueno, tú que eras tan discreta con tu vida y ahora mira…”. Cuando yo, ¿qué enseño? Lo único que estoy haciendo es tratar de ‘normalizarlo’. Es decir, veo a Pilar Rubio que se hace fotos con su pareja; a Risto con su mujer, que se ponen comentarios (en redes sociales)", comentaba.

Barneda: "Que tenga que aguantar miradas o comentarios porque mi pareja, que es una mujer, me dé un beso…"

Pero también no dejó desaprovechar la oportunidad y le dedicó unas bonitas palabras a la mujer con la camina desde hace años en la conversación para Shangay. “Que te acompañe el amor es algo muy bonito. Y complementa y nos gusta a todos”, explicaba asegurando que la televisión es inestable y no te puedes quedar “colgada de los éxitos”.

Y a la pregunta de si cree que España ha cambiado con respecto al respeto ante las personas homosexuales, Barneda comentaba un episodio que le pasó junto a Nagore Robles y en el que queda patente que todavía queda mucho camino.

“Mira lo que nos pasó hoy. Estábamos en una cafetería en el centro de Madrid y mi pareja me dio un beso. Vi que ella se giró y le pregunté qué pasaba. No hemos tenido una movida porque somos educadas. Eran tres personas en la mesa de al lado que se pusieron a mirar y a hablar del tema”, contaba la periodista, afirmando que si tienen que aguantar eso dos mujeres actualmente es porque “España no ha cambiado tanto”. "Que tenga que aguantar miradas o comentarios porque mi pareja, que es una mujer, me dé un beso… ", explicaba muy enfadada al contar el altercado.