“No os hacéis una idea de las cosas que he tenido que aguantar por aquí, pero un día decidí que ya no más. He puesto en manos de la justicia cuatro cuentas de Instagram. Al principio pensé que era perder el tiempo pero gracias a mi gente, a mi abogada y a la Policía, decidí pelear por ello”, ha comenzado explicando la valenciana que se ha mostrado “muy orgullosa” de haber tomado esta determinación.

Y es que la influencer ha querido dejar muy claro que no piensa quedarse de brazos cruzados según qué tipo de vejaciones. “No denuncio porque me llamen fea. Esto eran unas cuentas que se dedicaban a publicar contenido mío, humillándome. A mí y a mi familia. Lo tengo todo. De nada vale que ahora lo borren”, ha alertado la exsuperviviente, que ha pedido a los demandados que, a la hora de la verdad, sean “tan valientes como lo son desde sus cuentas falsas. Luego no me lloréis porque no tenéis dinero. Hacéis trabajos para la comunidad”.